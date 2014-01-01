|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080053
|Наименование
|Втулка, подушка кабины водителя
|Высота [мм]
|41,5
|Вес [кг]
|0,17
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|40
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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