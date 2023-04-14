|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080032
|Наименование
|Сайлентблок рессоры Рено Магнум Премиум 20*44.5*104
|Длина [мм]
|104
|Вес [кг]
|0,989
|Материал
|Бронза
|Внутренний диаметр
|20
|Наружный диаметр [мм]
|44,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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