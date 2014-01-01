Внутренний диаметр 16 Наружный диаметр [мм] 38

Запчасть сайлентблок кабины задний 080.019 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.019. У данной детали есть аналоги с номерами: 080019, 676228, 100210, 501041882, 5010418820. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сайлентблок кабины задний 080.019 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.