Внутренний диаметр 41 Наружный диаметр [мм] 67

Запчасть втyлка стабилизатора переднего Рено Магнум 080.010 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.010. У данной детали есть аналоги с номерами: 080010, 82074379, 20500859, 614002, 27430, 269604, 111083. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втyлка стабилизатора переднего Рено Магнум 080.010 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.