Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079467 Наименование Стекло зеркала электрического правого Рено Премиум 2 (2005>) малого зеркала Сторона установки справа Вес [кг] 0,85

Запчасть стекло зеркала электрического правого Рено Премиум 2 (2005>) малого зеркала представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.467. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стекло зеркала электрического правого Рено Премиум 2 (2005>) малого зеркала, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.