Вес [кг] 0,85

Запчасть стекло зеркала электрического левого Рено Премиум 2 (2005>) малого c подогревом представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.466. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стекло зеркала электрического левого Рено Премиум 2 (2005>) малого c подогревом, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.