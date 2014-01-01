Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079458 Наименование Зеркало механическое Даф LF45/55/Рено Л=П механика с подогревом Вес [кг] 1,98

Запчасть зеркало механическое Даф LF 45/55/Рено Л=П механика с подогревом представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.458. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить зеркало механическое Даф LF 45/55/Рено Л=П механика с подогревом, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.