Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079447 Наименование Корзина RVI с установочным комплектом Вес [кг] 36,6

Запчасть корзина Рено с установочным комплектом представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.447. У данной детали есть аналоги с номерами: 079447, 079447, 0690961KM, 083201000922, 1430299100, 3482083252, 3482123247. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина Рено с установочным комплектом на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.