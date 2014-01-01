Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079439 Наименование Подшипник выжимной Рено MAGNUM/MAJOR VALEO TYP Вес [кг] 3,08

Запчасть подшипник выжимной Рено Магнум/Мажор Валео TYP представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.439. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник выжимной Рено Магнум/Мажор Валео TYP, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.