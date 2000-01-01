Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079437 Наименование Подшипник выжимной KZISZ-5 MAN F2000/TGA/TGS/TGX/RVI Kerax/Magnum/Premium Вес [кг] 2,64

Запчасть подшипник выжимной KZISZ-5 МАН ф2000/ТГА/ТГС/ТГХ/Рено Керакс/Магнум/Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.437. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник выжимной KZISZ-5 МАН ф2000/ТГА/ТГС/ТГХ/Рено Керакс/Магнум/Премиум, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.