|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079423
|Наименование
|Повторитель поворота RENAULT Premium,Kerax,Midlum VOLVO FE левый/правый (на переднее крыло) SAMPA
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [кг]
|0,062
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без лампы накаливания
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|со знаком Е технического контроля
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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