|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079416
|Наименование
|Фара головная левая RVI PREMIUM (с поворотником) 079.416
|Сторона установки
|слева
|Вес [кг]
|3,49
|Вид эксплуатации
|ручной
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без розетки, без лампы накаливания
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|со знаком Е технического контроля, без штекера
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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