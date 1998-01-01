Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Внутренний диаметр 25 Наружный диаметр [мм] 40

Запчасть сальник МКПП Даф 95 (1987-1998) 25x40x15 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.410. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник МКПП Даф 95 (1987-1998) 25x40x15, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.