Конструкция прокладка Стальная прокладка

Запчасть прокладка турбокомпрессора (турбины) Вольво F 10/16/ФШ 12/16 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.395. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка турбокомпрессора (турбины) Вольво F 10/16/ФШ 12/16, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.