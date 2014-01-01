|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079395
|Наименование
|Прокладка турбокомпрессора (турбины) Вольво F10/16/FH12/16
|Вес [кг]
|0,023
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель
|Конструкция прокладка
|Стальная прокладка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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