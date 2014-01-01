Наружный диаметр [мм] 55

Запчасть крестовина 55x164 079.388 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.388. У данной детали есть аналоги с номерами: 079388, 133218, 133229, 38034, 81392006013, 61092728, 659002. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина 55x164 079.388 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.