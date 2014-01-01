|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079387
|Наименование
|Крестовина карданного вала Мерседес/Ман 35x96.8
|Длина [мм]
|96,8
|Вес [кг]
|0,97
|Наружный диаметр [мм]
|35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Крестовина карданного вала Мерседес/Ман 35x96.8 производителя SAMPA с артикулом 079387 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита