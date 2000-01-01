Наружный диаметр [мм] 30,2

Запчасть крестовина карданного вала DAILY (2000-2005) 30 2 x 82 mm представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.385. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крестовина карданного вала DAILY (2000-2005) 30 2 x 82 mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.