Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079343 Наименование Трос управления КПП Длина [мм] 3345 Вес [кг] 1,62

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