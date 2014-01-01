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Трос управления КПП артикул 079343 SAMPA в Алматы

079343 SAMPA Трос управления КПП
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079343
Наименование Трос управления КПП
Длина [мм] 3345
Вес [кг] 1,62
Запчасть трос управления КПП представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.343. У данной детали есть аналоги с номерами: 079343 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трос управления КПП на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трос управления КПП производителя SAMPA с артикулом 079343 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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