Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079330 Наименование Трос газа RVI Premium 079.330 Sampa Длина [мм] 1850 Вес [кг] 0,96

Запчасть трос газа Рено Премиум 079.330 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.330. У данной детали есть аналоги с номерами: 079330, ZX141490, 628044, 5010314176. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трос газа Рено Премиум 079.330 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.