Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079322 Наименование Трос КПП RVI PREMIUM 3160mm черный Длина [мм] 3170 Вес [кг] 1,55

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