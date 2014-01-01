|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079318
|Наименование
|Гидромуфта RVI Premium
|Диаметр [мм]
|680
|Вес [кг]
|11,2
|Вид эксплуатации
|электронный
|для артикула №
|079.321
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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