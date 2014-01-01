Внутренний диаметр 18,90

Запчасть шланг компрессора L=125 mm 079312 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.312. У данной детали есть аналоги с номерами: 079312 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг компрессора L=125 mm 079312 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.