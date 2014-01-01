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Шланг компрессора, L=125 mm 079312 SAMPA артикул 079312 SAMPA в Алматы

079312 SAMPA Шланг компрессора, L=125 mm 079312 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079312
Наименование Шланг компрессора, L=125 mm 079312 SAMPA
Длина [мм] 170
Вес [кг] 0,183
Внутренний диаметр 18,90
Запчасть шланг компрессора L=125 mm 079312 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.312. У данной детали есть аналоги с номерами: 079312 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг компрессора L=125 mm 079312 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шланг компрессора, L=125 mm 079312 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 079312 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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