Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079310 Наименование Бачок омывателя PREMIUM Вес [кг] 3,008

Запчасть бачок омывателя Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.310. У данной детали есть аналоги с номерами: 501049753, 5010497535, 71621, G031, TD0858044, ZX141505. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бачок омывателя Премиум, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.