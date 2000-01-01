Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 07930801 Наименование Бачок расширительный Рено Мидлум двигатель DXI5 DXI7 от 2000 г.в.

Если вы хотите купить бачок расширительный Рено Мидлум двигатель DXI5 DXI7 от 2000 г.в., просто позвоните нам! Применяется на Renault Midlum, Volvo, Вольво, ДАФ, DAF, LF45, LF 45, LF55, LF 55. С двигателями DXi 5, DXi 7. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.30801. У данной детали есть аналоги с номерами: 079308, 20783901, 5010263004, 635603, 7420783901, 7420828448, 7482582816. Запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя SAMPA.