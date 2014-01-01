|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079300
|Наименование
|Гидромуфта без крыльчатки RVI Magnum/Premium 079.300, Sampa
|Вес [кг]
|7,63
|Вид эксплуатации
|электронный
|Наружный диаметр [мм]
|260
|для артикула №
|079.301
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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