Наружный диаметр [мм] 260 для артикула № 079.301

Запчасть гидромуфта без крыльчатки Рено Магнум/Премиум 079.300 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.300. У данной детали есть аналоги с номерами: 079300, 15971219, 20466633, 20517745, 20805992, 20981224, 215510. Вентиляторы, приводы и гидромуфты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гидромуфта без крыльчатки Рено Магнум/Премиум 079.300 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные вентиляторы, приводы и гидромуфты с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.