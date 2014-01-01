Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079258 Наименование Кронштейн крыла PREMIUM, MAGNUM Длина [мм] 565 Вес [кг] 2,305

Запчасть кронштейн крыла Премиум Магнум представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.258. У данной детали есть аналоги с номерами: 079258, 7421094410. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн крыла Премиум Магнум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.