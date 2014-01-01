|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079257
|Наименование
|Подшипник передней ступицы Рено R380/385TI внешний/E6A-32/E6A-33
|Высота [мм]
|26
|Вес [кг]
|0,48
|Внутренний диаметр
|39,7
|Наружный диаметр [мм]
|73
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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