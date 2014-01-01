Внутренний диаметр 39,7 Наружный диаметр [мм] 73

Запчасть подшипник передней ступицы Рено R380/385TI внешний/E6A-32/E6A-33 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.257. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник передней ступицы Рено R380/385TI внешний/E6A-32/E6A-33, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.