Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079247 Наименование Датчик износа тормозных дисков правый задний L=1400MM, ORANGE; RVI Сторона установки сзади справа Вес [кг] 0,31

Запчасть датчик износа тормозных дисков правый задний L=1400MM ORANGE; Рено представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.247. У данной детали есть аналоги с номерами: 079247 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа тормозных дисков правый задний L=1400MM ORANGE; Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.