|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079239
|Наименование
|Натяжитель ремня Рено Премиум Керакс в сборе
|Ширина [мм]
|24
|Вес [кг]
|0,82
|Ø шкива [мм]
|76
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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