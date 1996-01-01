Вес [кг] 0,135 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Внутренний диаметр 90 Наружный диаметр [мм] 110

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