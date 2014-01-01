Размер резьбы M20x1,5

Запчасть гайка стремянки M20*1.5 (10) представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.231. У данной детали есть аналоги с номерами: 079231 Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка стремянки M20*1.5 (10) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.