Внутренний диаметр 100 Наружный диаметр [мм] 160

Запчасть подшипник внутренний задней ступицы представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.208. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник внутренний задней ступицы, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.