Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 079201 Наименование Прокладка коллектора RENAULT Premium,Master,Kerax выпускного SAMPA Вес [кг] 0,014

Запчасть прокладка коллектора Рено Премиум Master Керакс выпускного SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.201. У данной детали есть аналоги с номерами: 079201 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка коллектора Рено Премиум Master Керакс выпускного SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.