Внутренний диаметр 50 Наружный диаметр [мм] 140

Если вы хотите купить ступица Рено Мидлум двигатель DXi5 DXi7 5010566154, просто позвоните нам! Применяется на Renault Midlum. С двигателями DXi 5, DXi 7. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.139. У данной детали есть аналоги с номерами: 201042, 21190412, 34105, 5010566154, 69719, 7421190412, 800077. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA.