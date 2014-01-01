|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079139
|Наименование
|Ступица Рено Мидлум двигатель DXi5 DXi7 5010566154
|Высота [мм]
|95
|Вес [кг]
|6,1
|Внутренний диаметр
|50
|Наружный диаметр [мм]
|140
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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