|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079136
|Наименование
|Подшипник ступицы RENAULT DAF SCANIA VOLVO задней наружный SAMPA
|Высота [мм]
|39
|Вес [кг]
|2,27
|Внутренний диаметр
|90
|Наружный диаметр [мм]
|140
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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