Внутренний диаметр 95 Наружный диаметр [мм] 170

Запчасть подшипник ступицы 34.495170 Setra/Неоплан представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.135. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы 34.495170 Setra/Неоплан, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.