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Патрубок верхний для радиатора Рено Магнум с моторами DXI13 OEM 7482256614 артикул 079132 SAMPA в Алматы

079132 SAMPA Патрубок верхний для радиатора Рено Магнум с моторами DXI13 OEM 7482256614
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079132
Наименование Патрубок верхний для радиатора Рено Магнум с моторами DXI13 OEM 7482256614
Длина [мм] 415
Вес [кг] 0,471
Внутренний диаметр 49
Внутренний диаметр 1(мм) 59
Если вы хотите купить патрубок верхний для радиатора Рено Магнум с моторами DXI13 OEM 7482256614, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.132. У данной детали есть аналоги с номерами: 20710486, 216710486, 69654, 7420710486, 7482256614, 82256614, 8744. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SAMPA.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок верхний для радиатора Рено Магнум с моторами DXI13 OEM 7482256614 производителя SAMPA с артикулом 079132 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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