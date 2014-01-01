|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079132
|Наименование
|Патрубок верхний для радиатора Рено Магнум с моторами DXI13 OEM 7482256614
|Длина [мм]
|415
|Вес [кг]
|0,471
|Внутренний диаметр
|49
|Внутренний диаметр 1(мм)
|59
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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