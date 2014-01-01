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Патрубок радиатора рено артикул 079125 SAMPA в Алматы

079125 SAMPA Патрубок радиатора рено
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079125
Наименование Патрубок радиатора рено
Длина [мм] 240
Вес [кг] 0,254
Внутренний диаметр 53
Запчасть патрубок радиатора рено представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.125. У данной детали есть аналоги с номерами: 079125 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Патрубок радиатора рено производителя SAMPA с артикулом 079125 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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