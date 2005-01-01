Внутренний диаметр 25,75 Внутренний диаметр 1(мм) 64 Внутренний диаметр 2 (мм) 70

Запчасть патрубок радиатора Рено TRUCK Магнум (1990-2005) представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.120. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок радиатора Рено TRUCK Магнум (1990-2005), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.