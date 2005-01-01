|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079120
|Наименование
|Патрубок радиатора Рено TRUCK MAGNUM (1990-2005)
|Длина [мм]
|455
|Вес [кг]
|1,23
|Внутренний диаметр
|25,75
|Внутренний диаметр 1(мм)
|64
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|70
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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