|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079116
|Наименование
|Шланг компрессора Рено Премиум Керакс Магнум
|Длина [мм]
|350
|Вес [кг]
|0,237
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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