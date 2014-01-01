Внутренний диаметр 49 Внутренний диаметр 1(мм) 58

Запчасть патрубок радиатора Рено Магнум E-TECH 49*58*455 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.115. У данной детали есть аналоги с номерами: 079115 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора Рено Магнум E-TECH 49*58*455 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.