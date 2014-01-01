Размер резьбы M16x1,5 Размер резьбы 1 M16x1,5

Запчасть шланг тормозной Рено Премиум/Керакс передний 500 мм представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.111. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX141387, 079111, 664201, 5010260222, 5010422380. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг тормозной Рено Премиум/Керакс передний 500 мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.