Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Внутренний диаметр 20

Запчасть сальник МКПП Рено 20x30x7 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.109. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник МКПП Рено 20x30x7, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.