Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Внутренний диаметр 55 Наружный диаметр [мм] 70

Запчасть сальник 55х70 вала КПП представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.107. У данной детали есть аналоги с номерами: 079107 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 55х70 вала КПП на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.