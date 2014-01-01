|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079101
|Наименование
|Сальник первичного вала КПП МАН/Мерседес/RVI 55x75x8 \ZF 16S-130/160/190. 16K-160
|Сторона установки
|передняя сторона
|Высота [мм]
|8
|Вес [кг]
|0,06
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Внутренний диаметр
|55
|Наружный диаметр [мм]
|75
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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