Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Внутренний диаметр 120 Наружный диаметр [мм] 160

Запчасть сальник ступицы задн. внутр. представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.098. У данной детали есть аналоги с номерами: 079098 Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задн. внутр. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.