|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079098
|Наименование
|Сальник ступицы задн. внутр.
|Высота [мм]
|15
|Вес [кг]
|0,241
|Высота 1 [мм]
|13
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Внутренний диаметр
|120
|Наружный диаметр [мм]
|160
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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