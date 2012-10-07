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Сальник хвостовика редуктора RVI,Volvo FM7/10/12 85x130x22 артикул 079097 SAMPA в Алматы

079097 SAMPA Сальник хвостовика редуктора RVI,Volvo FM7/10/12 85x130x22
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 079097
Наименование Сальник хвостовика редуктора RVI,Volvo FM7/10/12 85x130x22
Высота [мм] 22
Вес [кг] 0,31
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 130
Запчасть сальник хвостовика редуктора Рено Вольво FM 7 10 12 85x130x22 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.097. У данной детали есть аналоги с номерами: 079097, 07016736, 656400, 27800007, 07016736, 5010534001, 501053486. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора Рено Вольво FM 7 10 12 85x130x22 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика редуктора RVI,Volvo FM7/10/12 85x130x22 производителя SAMPA с артикулом 079097 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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