Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Внутренний диаметр 85 Наружный диаметр [мм] 130

Запчасть сальник хвостовика редуктора Рено Вольво FM 7 10 12 85x130x22 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.097. У данной детали есть аналоги с номерами: 079097, 07016736, 656400, 27800007, 07016736, 5010534001, 501053486. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора Рено Вольво FM 7 10 12 85x130x22 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.