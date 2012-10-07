|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079097
|Наименование
|Сальник хвостовика редуктора RVI,Volvo FM7/10/12 85x130x22
|Высота [мм]
|22
|Вес [кг]
|0,31
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Внутренний диаметр
|85
|Наружный диаметр [мм]
|130
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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