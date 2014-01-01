|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|079096
|Наименование
|Сальник коленвала задний CITROEN / FIAT / PEUGEOT / Рено 114x171x15
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Высота [мм]
|13
|Вес [кг]
|0,22
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Внутренний диаметр
|114
|Наружный диаметр [мм]
|177
|Наружный диаметр 1 [мм]
|171
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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