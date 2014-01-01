Вес [кг] 0,228 Материал PTFE (Polytetrafluorethylen) Внутренний диаметр 150 Наружный диаметр [мм] 172

Запчасть сальник вала коленчатого задн. 150*172*13 Рено Manager/Maxter/Мажор/Премиум/Керакс представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.094. У данной детали есть аналоги с номерами: 079094 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала коленчатого задн. 150*172*13 Рено Manager/Maxter/Мажор/Премиум/Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.