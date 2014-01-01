Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Внутренний диаметр 75 Наружный диаметр [мм] 106

Запчасть сальник хвостовика 75x106x10/9.5 представлена по производителю SAMPA с артикулом 079.086. У данной детали есть аналоги с номерами: 079086 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика 75x106x10/9.5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.